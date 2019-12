California Ülikool lõi oma esimese akrediteeritud plokiahela kursuse

Plokiahela Kiirendusfond (BAF), mis koosneb õpilastest, professoritest, plokiahela toetajatest ja teistest huvilistest, kes soovivad kaasa aidata uue tehnoloogia vastuvõtmisele, olid juba eelnevalt loonud erinevad lisa-ained, mida infotehnoloogia õpilased said soovi korral valida. Enne seda oli õpilastel väga vähe võimalust plokiahelaga seotud teemadel uusi teadmisi omandada ning nad tegid seda peamiselt kooliajast väljaspool.

Uute õppeainete loomise eestvedajaks on Dennis Cameron, kelle soov oli tõsistele IT-huvilistele tutvustada uue tehnoloogia revolutsioonilist potentsiaali. Tema sõnul on plokiahel ja krüptovaluutad võimelised lahti saama ühiskonna kõige kahjulikematest institutsioonidest ning samal ajal pakuvad nad täiesti uut viisi korporatsioonide ja riikide juhtimiseks.

Maailma viiekümnest parimast ülikoolist pooled pakuvad tänaseks vähemalt ühte plokiahelaga seotud kursust. Nende kursuste vastu on viimase aasta jooksul huvi kahekordistunud.

Üks selle kursuse õpetajatest ütles: “On väga oluline, et ülikoolid hakkaksid uue tehnoloogia kasutust inimestele õpetama, sest see on saamas selgeks osaks tänapäeva ühiskonnast. Nende tööriistade abil saab ehitada paremaid, võrdsemaid ja rohkem koostööle suunatud süsteeme igas eluvaldkonnas.”