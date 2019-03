Cryptopia jätkab kauplemist, kuigi inimesed jäid varastatud rahast ilma

Jaanuaris ligi 2 nädalat kestnud häkkerite rünnakuga varastati üle 16 miljoni dollari väärtuses digirahasid. Platvorm teatas kõigepealt, et toimumas on veebilehe ja platvormi hooldustööd. Esialgu hoiti inimesi isegi jooksvalt “tehtud uuendustega” kursis, kuid lõpuks tunnistati, et häkkerid on platvormi enda kontrolli alla saanud.

5. märtsil avas Cryptopia uuesti oma veebilehe, kuid kasutajatel lubati ainult oma paroole muuta ja autentimismeetodeid uuendada. Kõikide kasutajate rahakottidel taastati rünnakueelne seis.

Nüüd on inimesed varastatud rahast ilma. Häkitud krüptovahetusplatvormi looja Rob Dawson ütles, et kasutajad, kelle rahakottidest raha varastati, näevad nüüd nende ülekannete ajalugu. Ülekandeid ei saa tagasi võtta, kuid inimestel on info sellest, kuhu ja kui palju nende raha kaduma läks.

Inimestes on see uudis põhjustanud väga vastuolulisi arvamusi. Mõndadel on hea meel, et rünnak on läbi ja platvorm jätkab tegevust, kuid teised süüdistavad Cryptopiat manipuleerimises ning varguses. Üks kasutaja kirjutas: “Millest te räägite? Te võtsite minu Bitcoinid ära. Süsteem näitab, et 18. märtsil 2019 on minu kontolt firmasisesele rahakotile ülekanne tehtud. Ma tahan oma Bitcoine tagasi!!!”.