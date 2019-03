Cryptopia üritab pärast häkkerite rünnakut jalad uuesti alla saada

Cryptopia kinnitas, et taastab esialgu kõikidel kontodel 14. jaanuari seisu, kuid see ei tähenda, et kõik kahjud korvatakse. Vahetusplatvorm töötab veel kaotatatud raha tagastamise protsessi viimaste detailide kallal ning selle kohta antakse lähiajal juba täpsem info. Platvormi kasutajatel soovitatakse ära vahetada paroolid ja uuendada oma kontode autentimismeetodeid.

Häkkerid ründasid Cryptopia kontosid jaanuari keskel ning kokku varastati kahe nädala jooksul üle 16 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid. Uus-Meremaa politsei lubas 13. veebruaril platvormil tegevust jätkata, kuid nad vajasid rohkem aega, et teha kindlaks kaotatud rahade hulk ning veenduda, et häkkeritel pole enam ligipääsu kasutajate rahakottidele.

Hetkel pole veel teada, kes on antud kuriteo eest vastutav. Politsei ütles oma viimases kommentaaris, et nad on teinud olulisi edusamme. Krüpteeritud keskkonnas on võimalik süüdlasteni jõuda, kuid see on väga pikk ja aeganõudev protsess. Hetkel on teada, et enamik maailmas korda saadetud krüptovarguste ja petuskeemide tulusid on edasi liikunud kahe konto peale, kuid keegi ei tea, kellele need kuuluvad.