DApps ehk detsentraliseeritud rakendused

Kujuta ette oma nutitelefoni ilma täiendavate rakendusteta nagu Facebook, Gmail, Angry Birds ja sarnased (selle näite puhul välistame asjaolu, et saate mõnda neist oma brauseriga kasutada). Nutitelefon oleks saadaval ainult koos eelnevalt installitud rakendustega, nagu kaamera, sõnumid ja telefoniraamat. Kas maksaksid sellise telefoni eest ikka 1000 dollarit?

Ma arvan, et ilmselt mitte. Sellised traditsioonilised rakendused on meie seadmete lahutamatu osa, kuna need pakuvad kasutajatele rohkem funktsionaalsust ja kasulikkust. Detsentraliseeritud rakendused (inglise k. Decentralized Apps – DApps) on väga sarnased, kuid need põhinevad või hõlmavad plokiahela võrku. Peamised kaks kategooriat, kuhu need jagunevad on -rahanduslikud/finants- ja mitterahalised rakendused.

Nagu aimata võid, hõlmavad finantsrakendused tehinguid või raha haldamist. Selliste rakenduste näideteks on krüptovaluuta vahetuspunktid, krüptovaluuta rahakotid, nutilepingute rakendused jne.

Samas aga mitterahaliste rakenduste puhul on olukord vastupidine. Siinkohal võib tuua näideteks tarneahela juhtimine, e-hääletus, eramaa ja sõidukite registreerimine, toidu jälgimine, kinnisvara jne.

Nagu eespool mainitud, on peamine erinevus traditsiooniliste ja detsentraliseeritud rakenduste vahel asjaolu, et erinevalt traditsioonilistest rakendustest, mis ühenduvad tsentraliseeritud serverisse oma toodete või teenuste pakkumiseks, ühenduvad detsentraliseeritud rakendused serverisõlmedega detsentraliseeritud võrgus. Enamik DApps’e on ehitatud Ethereumi võrgule, mis on osutunud selliste rakenduste arendajatele kõige mugavamaks. Arendajad kasutavad ka mitmeid DApps brausereid, et ühendada ja suhelda oma detsentraliseeritud rakendustega nagu Parity, Mist, MetaMask ja teised.

Rakendus LiquidApps lubab DApps’idele tõelist mastaapsust

EOS on tõenäoliselt kõige kiiremini kasvav DApps platvorm, kuna selle turupiir on üle 2,2 miljardi dollari, lisades igal nädalal rohkem kui 10 000 uut kontot. EOS’el on õiged aluspõhimõtted toetamaks järgmist DApps’ide massilist kasutuselevõttu. Probleemiks on aga EOS’e vaikselt väljaimbuvad vead, mis nüüd esile hakkavad tulema.

Alustuseks, DApps’id peavad olema võimalikult ligipääsetavad, et plokiahel saavutaks massilise kasutuselevõtu. Kuid asjaolu, et DApps’ide arendajad peavad omama ja kasutama RAM’i ehk muutmälu (inglise k. Random Access Memory) enne, kui nad saavad oma DApps’i käivitada EOS’se süsteemis, raskendab see oluliselt DApps’ide reklaamimist massiturule. Veelgi enam, RAM’i nappus EOS platvormil tõstab selle hinda omahinnas, mis teeb arendajatele käivitamise raskeks.

LiquidApps pakub ka vRAM-süsteemi, mis on loodud alternatiivseks salvestuslahenduseks, et aidata EOS’e arendajatel saada kätte ja salvestada piiramatul hulgal andmeid.

DApps’id on eelnevalt põrunud masside ülesehitamisel

Huvitaval kombel ei ole plokiahelate ja DApps’ide poolt tehtud edusammud olnud piisavad nende plahvatuslikuks arenguks; plokiahela massiline vastuvõtmine on endiselt vaevumärgatav.

Vigil Capital

Üks peamisi põhjusi, miks DApps’id ei ole massiliselt jõudnud turule ja seda eriti Ethereumiga, on selle plokiahela skaleerimise (inglise k. Scalability) väljakutsed. Ethereum töötas suurepäraselt, kui tema võrk oli väike, kuid see ei suutnud järge pidada koos kasvava nõudlusega ning seepärast kannatas see ka aeglaste tehingukiiruste käes. Teiseks kaalub Ethereum oma konsensusmehhanismi muutmist, et paremini skaleeruda, kuid valikuvõimalused seavad võrgustiku tsentraliseerimisele suure riski.

Järeldus

On veel vara loobuda DApps’ide potentsiaalist viia plokiahela tehnoloogia massiturule. DApps aitab viia vestlused plokiahela tehnoloogiast igapäevase funktsionaalse kasutuse juurde. Lisaks sellele saavad Dapps’id pakkuda tavakasutajatele, kes on krüptovaluutadega vastuolus, võimaluse võtta krüptot osana pikaajalisest strateegiast, mis toob maailmamajanduses detsentraliseeritud rahale legitiimsuse.

Krüptoturg on olnud languses suurema osa ajast viimase 15 kuu jooksul, kuid LiquidApps võib olla miski, mis toob tagasi turu koos tõusvate hindadega. Kui LiquidApps’il õnnestub arendajate jaoks lihtsamaks teha DApps’ide käivitamine EOS’i platvormil, võib ajend järgmiseks tõusuralliks ja plokiahela tehnoloogia massiliseks kasutuselevõtuks olla ümber nurga.

Silvia Põld

Vigil Capital