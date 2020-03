Edward Snowden tunneb, et nüüd on aeg Bitcoini osta

Snowden, kes sai kuulsaks, kui avalikustas salajased dokumendid Ameerika ja Ühendkuningriikide ebaseadusliku jälitustegevuse kohta, ütles 13. märtsil Twitteri vahendusel, et see on esimene kord üle pika aja, kus ta kaalub päriselt Bitcoini ostmist. Tema sõnul oli toimunud langus tingitud liigsest paanikast ning ei oma sügavamat põhjendust.

Snowdeni kommentaarid tulid vahetult pärast seda, kui Bitcoini turuhind langes järsult 3782 dollari peale, mis on peaaegu aasta madalaim hind. See langus oli põhjustatud ülemaailmsest paanikast, mis järgnes sellele, kui USA president Donald Trump avalikustas seoses koroonaviirusega uued karmid reisipiirangud. Päev varem toimus Dow ja FTSE indeksite suurim langus alates 1987. aastast ning USA otsustas kahjude korvamiseks printida ja ringlusesse lasta 1,5 miljardit dollarit uut raha. Samal ajal võistlevad Saudi Araabia ja Venemaa naftahindade pärast ning ka see turg on languses.

Mõned eksperdid arvavad, et Bitcoin jätkab langemist ning ilmselt jõuab varsti oma kahe aasta madalaimasse punkti, kuid Snowden on optimistlik. Tema arvates on krüptorahad maailma fundamentaalselt uuendamas ja pole põhjust karta, et turg kokku kukub. Snowden on ise kasutanud krüptoraha nii oma raamatut müües kui ka varasemate infolekete korral koostööpartneritele ja ajakirjanikele maksmiseks.