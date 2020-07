Eestlased Meraki projektis: plokiahela tehnoloogia on revolutsioon igas valdkonnas

Uus tehnoloogia võimaldab luua palju efektiivsema info- ja tööjaotuse, kus inimesed saavad tegutseda ilma vahendaja olemasoluta. Kõik firmad saavad rakendada plokiahela tehnoloogiat, et luua palju läbipaistvamaid ja usaldusväärsemaid tooteid, teenuseid ja brände.

Peruust pärit Joy Verano otsustas koos oma hea sõbra Mihkel Pruusiga luua ühisrahastusplatvormi, millel on ka oma digiraha. Festivalil I Land Sound märkasid kaks sõpra puutükki, kus oli peal kirjas “Meraki”. Meraki eestikeelne tõlge on: tegema midagi loominguliselt ja armastusega. Nende sooviks oli luua projekt, mis võimaldab aidata abivajajaid, millel puudub keskne juhtimine ning mis jääb alati rahva omaks. Plokiahela tehnoloogia võimaldab seda.

Tänu uuele tehnoloogiale on võimalik igaühel projektis osaleda ning ka selle arengusse panustada. Kogutud raha liikumine on algusest lõpuni jälgitav. Plokahela abil loodud süsteemid saavad kasvada ja toimida ilma kontrolliva juhatuse olemasoluta ning kõiki uusi samme saab otsustada hääletuse teel. Eestlaste alustatud projektil puudub juhatus ning nüüdseks on selle arenguga seotud 15 eestlast ning üle 1000 inimese mujal maailmas.

Aina enamad firmad, valitsused ja pangad on hakanud uurima viise, kuidas plokiahela tehnoloogiat oma süsteemides rakendada. Uurimistöödes on leitud, et uus tehnoloogia võimaldab juba toimivates firmades muuta süsteemid ligi 30% efektiivsemaks. 50 maailma suurimat firmat on nüüdseks kõik juba uue tehnoloogia integreerimist alustanud.