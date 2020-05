Endine Hiina keskpanga president ütles, et digitaalne jüaan võiks asendada sularaha

Li Lihui avalikustas, et lähiajal võetakse kasutusele digitaalne jüaan. Hetkel on uus digivaluuta testfaasis ning see on Hiina internetikasutajate hulgas tekitanud palju elevust. Inimesed on hakanud märkimisväärselt rohkem huvi tundma nii nimetatud digiraha kui ka ülejäänud krüptovaluutade vastu.

Lihui sõnul erineb uus digiraha juba kasutusel olevatest WeChat Payst ja Alipayst, kuna see on disainitud teistest pankadest ja võrgustikest sõltumatuks. Tegemist on täiesti iseseisvalt toimiva valuutaga.

Kuigi uus valuuta võetakse kohe kasutusele, on Lihui sõnul siiski sularaha edukaks asendamiseks vaja nelja olulise kriteeriumi täitumist. Selleks, et digitaalne jüaan muutuks domineerivaks valuutavormiks ja peamiseks maksemeetodiks, peaks see olema teistest efektiivsem, sellel peaks olema madalamad ülekandetasud ning piisavalt reaalselt kasutusvõimalust. Lisaks sellele on oluline, et inimesed võtaksid uue tehnoloogia hästi vastu.

Li usub, et kui valuuta kasutab digitaalset tehnoloogiat, siis võib seda juba digivaluutaks nimetada. Tema näeb, et on olemas kolme sorti digivaluutasid: legaalsed ehk kespankade loodud digivaluutad, plokiahelapõhised digivaluutad ja usaldatud institutsioonide digivaluutad.

Krüptovaluutad nagu Bitcoin on disainitud olema anonüümsed, kuid samal ajal kergesti jälgitavad. Li sõnul võimaldab digitaalne jüaan küll anonüümseid makseid, kuid Hiina kavatseb piirata selliste ülekannete sagedust ja suurust. Hiina usub, et uue valuuta väljastamine ei põhjusta inflatsiooni.