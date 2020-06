Escobarid usuvad, et teavad, kes lõi Bitcoini

Keegi ei tea siiani, kes Bitcoini lõi. On olnud küll palju spekulatsioone, kuid ükski teooria pole lõplikku kinnitust leidnud. Nüüd tuli Pablo Escobari vend Roberto välja uue teooriaga Yasutaka Nakamotost.

Yasutaka Nakamoto oli väga kõrgel ametikohal lennundusinsener ning töötas Kolumbia narkoparuni Pablo Escobari heaks. Kuna tal oli piiramatu ligipääs Pacific West Airlinesi siseinfole, siis oli tal lihtne suures koguses narkootikume üle piiri vedada. Aastal 1992 leidis Yasutaka oma autost pommi, seejärel lõpetas ta töö Escobariga ning kadus avalikkuse silmist. Aastaid hiljem ilmus ta tagasi ja lõi Bitcoini. Väidetavalt on tema vend Dorian Satoshi Nakamoto, keda on samuti peetud krüptovaluuta loojaks.

Escobaride sõnul oli tegemist väga kõrgelt haritud inseneriga ning seetõttu oli tal vajalik teadmiste pagas, et luua esimene krüptovaluuta. Yasutaka oli piisavalt metsik, et töötada Escobari heaks, kuid piisavalt kangekaelne, et jääda lojaalseks vaid iseendale.

Hetkeseisuga on kogu teooria raskesti tõestatav. Sellest, et Nakamoto oma autost pommi leidis, kirjutati tollal ka ajalehes, mistõttu võime uskuda, et see tõepoolest toimus. Roberto Escobar väidab, et Satoshi pöördus tema poole paludes abi Bitcoini loomisel. Üks huvitav tähelepanek on ka see, et Escobari perekond omab Bitcoini kaubamärki.

Ainus inimene, kes oskaks antud teooriat kinnitada, on Dorian Satoshi Nakamoto, keda peeti aastal 2014 Bitcoini loojaks ning kes on väidetavalt Yasutaka vend. Kui temalt esimest korda selle kohta küsiti, siis ütles Dorian Satoshi, et pole enam selle projektiga seotud ning ei soovi seda täpsemalt arutada. Hiljem muutis ta oma seisukohta ning väitis, et pole kunagi Bitcoiniga seotud olnud. Vanast telefoniraamatust on näha, et Dorian S. Nakamoto ja Yasutaka A. Nakamoto on tõepoolest koos elanud.

Roberto Escobari firma tegevjuht Oolaf Gustafsson väidab, et Bitcoini loomine oli üks Yasutaka viimaseid tegusid enne tema surma. Kuna Dorian Nakamoto on keeldunud kõiki Bitcoiniga seotud teemasid arutamast, siis ei saa me kindlat tõde ilmselt kunagi teada.