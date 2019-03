Ethereumi kaasasutaja: Plokiahela tehnoloogial on suur tulevik

Lubin ütles, et tulevikus on plokiahela tehnoloogia rohkem arenenud ning seda kasutatakse kordades rohkem kui praegu. Lisaks märkis Lubin ka, et tänapäeval on plokiahela tehnoloogiat kasutavaid "normaalseid" inimesi suhteliselt vähe ning võrdles seda sellega, et aastal 1983 ei olnud ka e-maili kasutavaid inimesi palju.

Lubin ei jätnud kiitmata ka 18 kuu pärast valmivat Ethereum 2.0 uuendust, öeldes: "Praegune Bitcoini ja Ethereumi süsteem on väga ebaefektiivne, kuna vajab spetsiaalset riistvara, kulutab palju elektrit ning kasutab mõttetult palju arvutijõudlust, et hoida kõik sünkroonis. Ethereum 2.0 tuleb palju paremal ja uuenduslikumal plokiahela tehnoloogial, mis on tõhusam ja energiasäästlikum."

Lisaks mainis Lubin, et plokiahela tehnoloogia kogub hoogu ka sisuloojate maastikul, muutes viisi, kuidas toimivad näiteks otseülakanded.

Eestis juba leidub sisuloojaid, kes kasutavad krüptorahal baseeruvaid platvorme. Üks esimesi Eesti sisuloojaid, kes hakkas kasutama krüptorahal baseeruvat platvormi on Einar Kuusk - teda võib näha aeg-ajalt striimimas Dlive.tv keskkonnas.