Ethereumi looja: Krüpto peab varajaste küberpunkarite individualistlikuse maha jätma

Pixabay

Ethereumi kaaslooja Vitalik Buterin ütles, et krüptokommuun peaks oma praegusest individualistlikust hoiakust edasi liikuma. On aeg hakata ühiselt looma uusi, innovaatilisi süsteeme, millel on positiivne sotsiaalne mõju.