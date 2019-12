Ettevõtja Tim Draper: Bitcoin võib 2020. aasta jooksul jõuda 250 000 dollarini

Kolmapäeval tõusis Bitcoin uuesti 7000 dollarini ning peale seda 24 tunni jooksul veel ligi 8%. Krüptovaluuta hind on sel nädalal olnud väga kõikuv, kuid tõusev trend on nii kauplejate kui analüütikute seas optimismi tõstnud.

Viimase aja sündmused on juba tuntud Bitcoini toetajate entusiasmi ainult kinnitanud ning arvatakse, et tulev aasta toob ainult häid uudiseid. Ettevõtja Tim Draper kinnitas teist korda oma arvamust, et järgmise kahe aasta jooksul tõuseb Bitcoini hind 250 000 dollarini.

Ta lisas, et see hind võib juba varem reaalsuseks saada. Täpsemalt pakkus ta 2020. aasta lõppu. Maikuust alates muutuvad Bitcoini kaevandamise eest saadavad tasud poole väiksemaks ning varasematel kordadel on see sündmus krüptoraha väärtust üle 10x tõstnud. Draper arvas, et see tõus toimub 6 kuu jooksul ning saavutab oma haripunkti oktoobris.

Lisame siiski igaks juhuks, et tegemist pole investeerimissoovitusega ning enne ostmist tasub alati põhjalikult turgu uurida ja toetuda isiklikele teadmistele.