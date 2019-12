Euroopa keskpank uurib stabiilsusraha

Võrreldes traditsiooniliste valuutadega kõigub krüptovaluutade hind päeva lõikes rohkem ning see tõstab sellel turul kaubeldes riski kõrgemale. Selle probleemi lahenduseks on turule toodud erinevad stabiilsusrahad (ing. k. stablecoin) nagu näiteks Tether (USDT) USD Coin (USDC), Paxos Standard (PAX) ning nimekiri sellega ei lõpe, kuna erinevate stabiilsusrahade valik on lai. Need pakuvad krüptovaluutade turul kauplejatele võimalust riske maandada, kuna nende hind seisab traditsioonilistele valuutadele sarnaselt paigal.

Euroopa keskpanga president Christine Lagarde rääkis 12. detsembril korraldatud pressikonverentsil muuhulgas ka krüptovaluutadest. Tähelepanu juhiti stabiilsusraha projektide hiljutistele arengutele ning et Euroopa keskpank ei saa neid arenguid enam ignoreerida. See võib viidata sellele, et keskpangal on tekkinud huvi lähemalt uurida stabiilsusraha poolt pakutavaid eeliseid traditsiooniliste valuutade ees. Euro Retail Payments Board (ERPB) pakkus 2014. aastal välja üleeuroopalise välkmaksete süsteemi ning 2017. aastal hakati seda laialdasemalt kasutusele võtma. Viimase paari aasta jooksul on see Eestisse jõudnud ning praegu saavad enamus pankade klientidest makseid teise panka paari sekundiga saata. Tehnoloogia areng on teinud pangandussüsteemi kasutamise palju mugavamaks. Hetkel ei ole täpselt teada, milliseid muudatusi suudaks stabiilsusraha praegusesse süsteemi tuua, kuid eeldatavasti on need siiski positiivsed.