Facebook loob enda stabiilse mündi

Facebook on välja töötamas oma stabiilset münti ehk stablecoin’i. Vastavalt Bloombergi andmetele, tehakse seda selleks, et lasta enda WhatsAppi kasutajatel teha rahaülekandeid. Esialgu keskendub ettevõte India rahaülekannete turule. Lisaks stabiilse münti väljatöötamisele, uurib Facebook ka strateegiaid, mille eesmärk on tavapäraste valuutade säilitamine, et kaitsta stabiilse mündi väärtust.

Sotsiaalmeedia kuningas Facebook püüab väidetavalt tõstatada oma krüptovaluuta projekti välisfinantseeringut kuni miljardi dollarini. Nathaniel Popper, The New York Timesi tehnoloogia reporter, säutsus Twitteris esmaspäeval, et allikad on öelnud, et Facebook jahib riskikapitalistidelt enda stabiilse mündi toetamiseks suuri summasid, vähemalt 1 miljardit dollarit. Nathaniel Popper tõi välja, et välisinvestorite kaasamine projekti, aitab kujundada selle detsentraliseeritud mainet, sest projekt ei ole kontrollitud Facebooki poolt.

Ettevõte kasutaks raha tokeni tagatisena. Nende stabiilne münt on ka erinev enamusest, kuna seda toetab korvitäis välisvaluutasid. See on kasulik, sest see aitab mündil jääda immuunseks volatiilsuse suhtes. See seab omakorda tõsise väljakutse Forexi kauplemistööstusele.

Shutterstock

Facebook on plaaninud lisada enda stabiilse mündi ka krüpto vahetuskohtadesse, teatades veebruaris, et nad loodavad toote 2019. aasta esimesel poolel välja tuua. Selle aasta alguses hindas Barclaysi analüütik Ross Sandler, et Facebooki krüptovaluuta projekt võib 2021. aastaks saada lisatulu 3 miljardilt dollarilt kuni 19 miljardi dollarini.

Facebook on oma turu liider viiesaja miljardi suuruse turukapitalisatsiooniga. Suure eduka organisatsiooni kaasamine, millel on tohutu mõju krüptovaluutadele, suurendab nende vastuvõtmist massidele täiesti uue tasemeni.

Silvia Põld

Vigil Capital