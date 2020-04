Facebooki endine juhtivtöötaja: Bitcoini hind tõuseb miljonitesse või langeb nulli

Palihapitiya usub, et Bitcoin võib oma praeguse väärtuse sajakordistada, kuid seda ainult juhul, kui avalikkus kaotab usu praegusesse rahandussüsteemi ja tavavaluutadesse. Sellisel juhul saab krüptovaluutadest uus turvatsoon. “Praegune süsteem on aeglaselt, kuid kindlalt kalju suunas sõitmas. Aja jooksul see kiirus aina suureneb ning ühel hetkel kukume paratamatult ääre pealt alla,” arvas Palihapitiya.

Ta usub, et praeguse käitumise jätkudes ei suuda me aastaks 2030 enam raha trükkimisega end kriisist välja päästa. Ainus viis inflatsiooni lõpetamiseks oleks luua uus, üle maailma kehtiv kuldstandard. Tundub võimatu, et valitsused ja keskpangad jõuaksid selle olemuses ühisele kokkuleppele. Sel juhul on tõenäoline, et rahvas langetab ise valiku ning selleks saab Bitcoin.

Palihapitiya ei usu, et Bitcoin võiks lähiajal kujutada mingit ohtu tavavaluutadele või muutuda globaalsel skaalal oluliseks maksemeetodiks. Tema sõnul on Bitcoini hind hetkel liiga kõikuv. USA dollarit ei saa vahetada millegi vastu, mille väärtus saab paari päeva jooksul enam kui 50% tõusta või langeda.

Oma viimaseks kommentaariks ütles ta Bitcoini kohta, et praegu on krüptorahad kujunenud justkui päevakauplejate ja spekuleerijate getoks. Küsimus seisneb selles, kas digirahad suudavad sellest punktist edasi areneda.