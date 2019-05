Facebooki krüptoreklaamid on taas lubatud

Facebooki avalikustatud keeldu kõigi krüptovaluuta põhiste reklaamide puhul nähti kui lööki tervele krüptomaastikule. Kuid uudisega, et nad töötavad välja oma mündi loomist, ei ole üllatus, et nad on muutnud teatud piiranguid reklaamiliikidele, mis edaspidi on lubatud. Facebook teatas kolmapäeval, et reklaamid, mis on seotud plokiahela tehnoloogiaga, krüptotööstuse uudiste, hariduse või krüptodega seotud sündmustega, ei vaja enam eelnevat heakskiitu.

Pettused ja krüpto reklaam



2017. aastal, kui krüptosektorisse voolas raha, suurenesid ka pettused. ICOd koos kokku klopsitud WordPressi veebisaitite ja kontrollimatute ning tihti võltsitud meekonnaliikmetega, võisid koguda sadu miljoneid pahaaimamatutelt investoritelt.

Need petuskeemid olid kasumlikud. Seda lausa nii palju, et paljud nendest ettevõtetest olid valmis maksma lisatasu reklaamide eest platvormidel, mis võiksid juurde meelitada uusi ohvreid. Facebook oli üks nendest paljutahetud platvormidest.

Selleks, et võidelda platvormil tekkinud kahtlaste reklaamide järsu tõusuga, teatas Facebook 2018. aasta jaanuaris, vahetult pärast turu kõrgseisu, uue poliitika, mis keelas täielikult ära krüptovaluuta reklaamid, öeldes, et need reklaamid on sageli eksitavad või petlikud.

Facebook ei olnud ainus ettevõte, mis krüptoreklaamide vastu võitles. Google keelas krüptovaluutade reklaamid 2018. aasta märtsis, paar kuud pärast Facebooki otsust. 2018. aasta juunis kohendas Facebook oma poliitikat, et lubada krüptoga seotud reklaame eelnevalt valitud ja kinnitatud reklaamijatelt. Need , kes soovisid saada eelnevat heakskiitu, pidid esitama litsentsi ja muu teabe, mis tõendaksid reklaamija õiguspärasust. Google järgnes neile ja lõi Septembris oma krüptoreklaamiga seotud reklaamipoliitika.

Kuigi krüptovaluuta relaamid on Facebookis taas lubatud, lükatakse tagasi kõik esialgse mündi pakkumise (inglise k. ICO) ja binaarsete valikutega (inglise k. Binary Options) seotud reklaamid. Kui ajalugu ennast kordab, võib Google järgneda Facebookile ja samuti lubada taas krüptovaluutade reklaame. Facebook lisas, et nad uuendavad enda keelatud finantstoodete ja teenuste poliitikat, et keelata ära CFDde reklaamid, mida nad kirjeldasid kui keerulisi finantstooteid, mis on sageli seotud röövelliku käitumisega. Nende reklaamiliikide viis võib sageli olla eksitav ja pakkuda kasutajatele väga manipuleeritud teavet, mis toob kaasa märkimisväärsed rahalised kahjud.



Facebooki reklaamipoliitika uuendus näitab küpsust ja head arusaamist krüptovaluutade valdkonnast. Kui nende projekt "Libra" eesmärk on olla edukas, on hädavajalik, et Facebooki lähenemine ja hoiak krüptovaluutade suhtes oleks läbipaistev ja professionaalne. Üle 2 miljardi aktiivse kasutajaga, peab Facebooki sõnum selle kasutajate ees olema informatiivne ja usaldusväärne, koos hüvedega, mis on võimalikud kõigile.

Silvia - Kairet Põld