Fundamentaalne analüüs – head projektid vs petuskeemid

Mõni nädal tagasi vaatasime lähemalt, millised on tehnilise analüüsi põhitõed. Tehnilisele analüüsile lisaks on soovitatav sinna juurde kombineerida ka fundamentaalne analüüs mõistlikke investeerimisotsuste tegemiseks. Mida on oluline meeles pidada ning kuidas teha fundamentaalset analüüsi, seda vaatame kohe lähemalt.

Fundamentaalsel analüüsil on pikk ajalugu, kuna seda on kasutatud finantsturgudel juba üle 100 aasta. Seda saab rakendada kõikidele finantsvaradele nagu aktsiad ja kaubad, kuid ka krüptovaluutad.

Fundamentaalsest analüüsist pole kasu lühiajaliselt kaubeldes. Need, kes seda analüüsimeetodit kasutavad, peavad arvestama kogu olemasolevat teavet ja uurima põhjalikult kõiki tegureid, mis võivad krüptovaluutasid mõjutada, sealhulgas neid, mis võivad turge mõjutada suurel ajaperioodil.

Traditsiooniline fundamentaalne analüüs ilmus USA aktsiaturul ja seda kasutasid Benjamin Graham ja David Dodd. Nad on välja pakkunud järgmiseid punkte:

Iga vara hind muutub teatud põhjustel

Hinnadünaamika põhjuseid võib leida vara üksikajsalikul analüüsimisel

Igal uudisel või sündmusel on tagajärjed, mis mõjutavad hinda.

Kui tead kõik fakte ja oskad teha õiged otsused, saad ennustada vara tulevast hinda.



Neid punkte saab kasutada ka krüptovaluutade kauplemiseks. Siiski, kui fundamentaalse analüüsi asjatundjad ilmusid krüptomaastikule, pidid nad kohandama oma meetodit vastavalt krüptoturu omadustele, kuna puudusid traditsioonilised vahendid, mida kasutada hindade prognoosimiseks.

Erinevad krüptoprojektid on muutumas üha populaarsemaks. Peaaegu iga päev näeme turul uusi münte ja kahjuks ei ole paljud neist edukad. Isegi head projektid võivad kaotada oma väärtuse nii kiiresti, et jõuad keskenduda ainult oma investeeringu tagasissaamisele mitte kasumile. Kuidas valida parimaid krüptoprojekte? Kuidas vältida petuskeeme?

Head projektid vs petuskeemid

Sa ei tea kunagi, millised projektid saavad edukaks. Tuleb vaadata meeskonda, teekaarti, kasutusviisi, kogu turukapitalisatsiooni, kaevandamist, turgu, millele münt on keskendudnud ja palju muud. Leidub palju häid projekte, mis on head ainult väliselt. Mis teeb projekti usaldusväärseks ja mis mitte?

Meeskond

Esimene erinevus heade projektide ja pettuste vahel on meeskond. Sa ei leia kunagi petuprojekti, mille meeskond oleks valmis jagama enda päris identiteeti. Mõnikord püütakse näida paremad ja kasutatakse internetist võetud suvaliste isikute nimesid ja pilte. Kui avastad midagi sellist, tuleb meeles pidada, et sinu investeering on väga riskantne.

Näide petuskeemi tiimist:

Kuid mitte kõik projektid, mis ei avalda enda arendajate isikuid, on pettus. Selle tõestamiseks on hea viis nimega tea oma arendajat (inglise k. Know Your Developer). See on miinimum, mida iga meeksond peab tegema, et olla legitiimne. Kindlasti tuleb kontrollida ka arendajate tegevust. Nad peavad olema aktiivsed erinevates suhtluskanalites nagu discord, telegram ja bitcointalk.

Teekaart (inglise k. Roadmap)

Oluline on ka teekaart. Heida pilk sellele, mida projekt tulevikus kavatseb teha. Arvesta kasutajate omaksvõtmist, edaspidiseid edusamme, äripartnereid ja palju muud. Tark on mõista, millises suunas plaanib projekt minna ja kui kaugel nad oma protsessiga on.

Hea näide teekaardist: Yanu.ai

Kasutusviis/toode

Kõige olulisem punkt. Milleks seda münti kasutatakse? Turg, millele münt on suunatud, peab olema konkreetne. Detsentraliseeritus ei ole mingi näitaja, peaaegu iga krüptovaluuta on detstentraliseeritud. Meil on juba üle 2000 erineva mündi, seega meeskond peab keskenduma konkreetsele turule. Hasartmängud, tervishoid, reisimine, finants – mündil on vaja eesmärki ja platvormi või töötavat toodet, vähemalt demoversiooni. Münt ilma kasutusviisita on kasutu ning eesmärgid peavad olema realistlikud.

Kogu turukapitalisatsioon (inglise k. Total Market Capitalization)

Krüptovaluuta turukapitalitsioon on selle ringluses olev kogus korrutatud selle mündi hinnaga:

Ringlev kogus x mündi hind = kogu turukapitalisatsioon

Krüptovaluuta turukapitalisatsioon on projekti koguväärtus. Näiteks kui sellel on 100 miljoni dollari suurune turuväärtus, tähendab see, et projekti koguväärtus on 100 miljonit dollarit. Mõtle sellele turu suuruse osas. Kui see on massiivses tööstuses, näiteks tarneahelas, siis me teame, et see on suhteliselt väike projekt, millel on suur kasvupotensiaal. Kui turg on aga väike, võib see olla suur protsent selle sihtmärgi turust, jättes sellega vähem ruumi hinnakasvuks.

Kaevandamine

Kui münti ei saa kaevandada ja selle väljaandjad on ainult arendajad, siis tähendab see teoreetiliselt seda, et igal hetkel võidakse turule lisada suurel hulgal münte ja selle tagajärjel hind langeb.

Selle info leiad aadressilt coinmarketcap.com. Müntidel, mida ei saa kaevandada, on märk: *. Kaevandavatel müntidel näed vajutades mündi enda peale vasakul nimekirjas märki „mineable“.

Kokkuvõte

Selleks, et valida parimad mündid investeerimiseks, pead analüüsima järgnevat:

Meeskond - pildid, nimed, LinkedIn profiilid või vähemalt KYD kontroll.

Teekaart - kas see on loogiline. Kontrolli, et eesmärgid on võimalikud, iga samm on erinev ja teeb selle projekti paremaks.

Toode - kuidas saab seda münti kasutada ja kus.

Turg - mitu münti on ringluses, kas on nõudlus ja milline on kogu turukapitalisatsioon.

Kaevandamine

Silvia Põld

