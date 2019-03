Gruusia: vein, kaunid mäeahelikud ja tohutud krüptokaevandused

Sellisele suurele firmale nagu Bitfury tasuta maa ning suurte maksusoodustuste lubamine on toonud küll plokiahela tehnoloogia kohalike inimesteni, kuid samal ajal loonud rahvastiku seas ka keerulise olukorra. Kuna krüptovaluutade hinnad on kõvasti langenud, siis ei ole enamikel tavainimestest enam võimalik oma investeeringu pealt kasumit teenida. See äri tarbib ohtralt ressursse, kuid ei toeta kohalikku infrastruktuuri, tehnoloogia arengut ega häid suhteid tegutsevas piirkonnas. Kaevandamine on tõstnud riigi vajadust elektri järele, kuid hindade suure kõikumise tõttu võib see vajadus ootamatult kaduda. Samuti on riigis mitmes kohas nüüdseks kaevandamine keelatud, kuna külmal ajal kardetakse, et kohalikud elanikud jäävad elektrist ilma.

Mis on kõigi aegade julgeim otsus, mis on Eestis tehtud? Pronkssõduri teisaldamine

Iseseisvuse väljakuulutamine

Külma ja niiske paiga nimega Eesti esmaasustamine



