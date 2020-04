Heategevusasutused on koroonaviiruse vastu võitlemisel võtnud kasutusele Bitcoini

Lisaks sellele annetavad mõned plokiahela- ja krüptotehnoloogiaga seotud firmad haiglatele kõike vajalikku, mida pandeemia vastu võitlemisel kasutatakse. Paljud neist on loonud oma heategevusalgatused, mille eesmärgiks on aidata koroonaviirusesse nakatunuid. Heategevusorganisatsioonid on ka hakanud mõistma, et krüptorahade kasutamine alandab märkimisväärselt nende teenustasusid.

Itaalia Punane Rist hakkas Bitcoini vastu võtma juba 12. märtsist. Nende eesmärgiks oli kasutada krüptovaluutades kogutud annetusi meditsiinipunktide avamiseks. See projekt oli väga edukas, sest soovitud raha saadi kokku juba kampaania kolmandal päeval.

Veeprojekt (The Water Project) on kriisiajal tegelenud Aafrikas toimivate veepunktide ehitamisega. Lisaks sellele on nad kohalikele õpetanud käte pesemist ning vee tervislikku hoiustamist ja kasutamist. Sellised projektid on viiruspuhanguga toime tulekuks üliolulised. Veeprojekt on samuti hakanud vastu võtma krüptovaluutades tehtud annetusi.

Binance, üks suurimad krüptovahetusplatvorme, avalikustas hiljuti Binance Heategevusfondi ehk Binance Charity Foundationi. Siiani on nad annetuste abil kogunud üle 1 miljoni dollari ning kavatsevad kampaania lõpuks koguda 4 miljonit. Binance Charity salvestab ka kõik edasised tehingud plokiahelasse, et luua kõigi jaoks läbipaistvam süsteem.

Singapuris asuv krüptovahetusplatvorm Huobi teavitas hiljuti, et on loonud oma heategevusfondi, mille eesmärgiks on koguda kokku 1,4 miljonit dollarit, et osta haiglates töötavatele inimestele kaitsevarustust.

Krüptovaluutade omaksvõtt on järjest kiirenemas. Mida aeg edasi, seda rohkem innovaatoreid, loomingulisi inimesi ja miljonäre seda kasutama hakkab. See tähendab, et mittetulundusühingutel, mis võtavad vastu krüptoannetusi saab olema teiste ees selge eelis. Krüptovaluutad aitavad vähendada vahendus- ja teenustasusid. See võimaldaks omakorda kergemini eri projektide vahel raha liigutada. Pikemas perspektiivis saavad mittetulundusühingud siis rohkem vaba raha, mida suunata rohkematesse projektidesse.