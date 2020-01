Hiina ja krüptojüaan

Hiinas plaanitakse tööle panna riiklik krüptovaluuta, mis võib tulevikus jüaane asendama hakata.

Oktoobri lõpus nägime krüptovaluutade turul suurt tõusu, kui bitcoin’ide hind ületas 10 000 USA dollarit. Samal ajal tõusid oluliselt ka üle 100 erineva krüptoga tegeleva Hiina firma aktsiad. Umbes samal ajal teatas Hiina president Xi Jinping, et Hiina peab ära kasutama kõiki plokiahelatehnoloogia pakutavaid võimalusi.

Kuigi selline arvamusavaldus võib tulla üllatusena, ei ole see Hiina jaoks midagi uut. Edith Yeoung, kes on partner investeerimisfondis Proof of Capital, mis investeerib just krüptoäriga tegelevatesse firmadesse, nentis intervjuus CNBC-le, et „nad on seda viimased viis aastat uurinud ja selle kallal töötanud ning et see ei ole pelgalt Facebooki Libra vastu suunatud”.

Hiina liigub krüptovaluutadega seoses jõudsalt edasi, samal ajal kui Facebook üritab ennast regulaatorite eest kaitsta. Regulaatorite survel ja muudel põhjustel on sellised suured nimed nagu Mastercard, Stripe, Visa, PayPal ning eBay ennast sotsiaalmeediahiiglase stabiilsusrahaprojekti küljest lahti pookinud.

Eksperdid ennustavad, et Hiina võib krüptojüaaniga juba järgmise kolme kuu jooksul avalikkuse ette tulla. Küll aga ei ole riiklikul krüptovaluutal väga palju sarnasusi tavaliste krüptovaluutadega, mis keskenduvad anonüümsusele ja detsentraliseeritusele. Riigi poolt välja antud digitaalne valuuta aitaks Hiinal võidelda raha võltsimise vastu ja tooteid ohutumaks muuta, kuid samuti tõstatab see väga suuri privaatsusega seotud küsimusi, sest kõik tehtud maksed oleksid riigile näha.

