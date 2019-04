India tänavatel toimuvad krüptovaluutasid toetavad protestid

Eelmise aasta 5. juulil keelustas India Reservpank pankadel koostöö kõikide firmadega, kes tegutsevad krüptovaldkonnas. Nii valitsus kui India ülemkohus on sellest hetkest saadik proovinud mõista, kas selline keeld on sobilik. Läbirääkimised on võtnud väga kaua aega ja pole siiani konkreetseid tulemusi andnud, kuid nüüd oodatakse paari nädala jooksul kindlat seisukohta.

Ametnikud on otsuse tegemist edasi lükanud, kuid rahvas on hakanud oma arvamust aina jõulisemalt väljendama. Blockchain India kaaslooja Akashay Aggarwal ültes, et kõigis neljas linnas kogunesid inimesed erinevatel põhjustel. Delhis olid inimesed väga jõulised ja näitasid eelkõige, et julgevad kohalikule võimule vastu astuda. Mumbai protest oli palju rahumeelsem ning osalejad viitasid eelkõige oma aja väärtusele. Kui nii paljud arendajad on nõus oma aega plokiahela tehnoloogiasse investeerima, siis peab see omama reaalset väärtust.

Hyderabadis kogunenud inimesed soovisid teemat neutraalselt arutada ning juhtida tähelepanu nii krüptovaluutade headele kui halbadele külgedele. Nad uskusid, et krüptovaldkond on oluline osa tänapäeva tehnoloogia arengust ja selle edendamine võib tuua väga palju kasu.

Aggarwal ütles, et krüptomaailm on kõigi jaoks väga uus ja seega on tema potentsiaalset mõju ühiskonnale raske mõista. See põhjustab valitsuses ja keskpangas hirmu. Samal ajal kardavad kohalikud ettevõtjad, et praeguse keelu tõttu ei jõuagi uue tehnoloogia võimalused kunagi Indiani ja riik jääb ülejäänud maailma arengust maha.