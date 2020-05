Internetimaailma tume pool: krüptovaluutad ja Pime Veeb

Suur osa maailma inimestest püsib praegu kodus ning seda on näha ka Pimeda Veebi statistikast. COVID-19 epideemia ajal on tõusnud nii küberpettuste kui illegaalsete tehingute arv. Kuigi kõik Pimedat Veebi kasutavad inimesed ei tegele pahatahtliku tegevusega, on siiski Bitcoini seostatud internetimaailma tumeda poolega.

Kuna krüptovaluutad pakuvad tavapärasest suuremat anonüümsust, siis on lisaks muudele valdkondadele neid kasutanud inimesed, kes soovivad oma tegevust varjata. Eriti suure populaarsuse on nad saavutanud narko-, relva- ja teiste keelatud toodete turul. Illegaalsete kaupade müüjad kasutasid Bitcoini pikka aega enne seda, kui see tavainimestele tuntuks sai.

Pimedat Veebi saab külastada ainult läbi selle jaoks loodud brauseri, näiteks TOR. Kõik IP-aadressid on salajased, seega tavalised brauserid nagu Chrome või Firefox ei saa neid veebilehti avada. Nendel veebilehtedel puudub keskne juhtimine ning TOR brauser peidab kasutajate identiteedi. See kõik annab kasutajatele lisaprivaatsust ja turvalisust.

Illegaalset kaupa müüvad veebilehed on tõstnud märkimisväärselt privaatsusele orienteeritud digirahade, näiteks Monero hinda. Anonüümsed krüptovaluutad on võimaldanud Pimedal Veebil areneda, kuid on samal ajal loonud inimeste peas ka seose kuritegevuse ja uue tehnoloogia vahel.

See ei tähenda tegelikult, et Bitcoin või teised krüptovaluutad on tugevalt illegaalse tegevusega seotud. Kuigi need pakuvad lisaprivaatsust, siis on näiteks Bitcoiniga tehtud maksed siiski lõpuks jälgitavad. Tegelikult on elukutselisel kurjategijal palju kohasem kasutada offshore pankade süsteemi. Samal ajal vähendab krüptoraha väärtuse pidev kõikumine uue tehnoloogia atraktiivust.

Krüptovaluutad on kujunenud allilma põhivaluutaks ning säilitavad ilmselt oma populaarsuse. Samas on raske öelda, kui suureks või väikseks kurjategijate tegevuse osaks see aja jooksul kujuneb.

See olukord ei ole jäänud märkamata. Selle aasta algusest on valitsused hakanud aktiivselt krüptovaluutade ebaseadusliku kasutamise vastu võitlema. Pimeda Veebi kasutajate hulk on otseselt seotud iga riigi valitsuspoliitikaga. Hetkel on Pime Veeb kõige populaarsem Ameerikas, Venemaal, Saksamaal, Hollandis ja Prantsusmaal.