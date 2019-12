Iraani president: me vajame moslemite krüptovaluutat, et USA dollariga võidelda

Iraan kannatab mitmete majanduslike sanktsioonide all, mille on määranud just USA. Need sanktsioonid piiravad rahvuslikel institutsioonidel välismaal investeeringute tegemist, kuna enamik tehinguid käivad dollarites.

Iraani valitsus tegeleb aktiivselt krüptovaluutade nagu Bitcoin kasutusvõimaluste laiendamisega, et USA sanktsioonidest mööda hiilida.

Vastavalt Gate Trade firma uuringutele on krüpto hetkel üks kõige populaarsemaid investeeringuid. Enamik krüptoomanikke on uuringu järgi pikaajalised investorid, kes plaanivad krüptovaluutat hoida kauem kui aasta.