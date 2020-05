Itaalia krüptorahaprojekt maksab oma vaatajatele porno vaatamise eest

PornVisory looja Veronica Noschese ütles, et krüptovaluutade ja pornotööstuse vahel on loomulik sünergia, kuna täiskasvanute meelelahutus vajab anonüümset valuutasüsteemi. Pornotööstuses on palju privaatsuse ja hea maine hoidmisega seotud probleeme.

Eelmisel aastal blokeeris PayPal kogu tööstuse suurima lehe Pornhub konto ning keeldus nendega edasist koostööd tegemast. Sellest ajast saadik hakkas Pornhub vastu võtma krüptomakseid. Lisaks suurfirmade ja maksevahendajate arvamusele hoiduvad paljud inimesed pornolehtedel maksete tegemisest, kuna nende konto tegevust näevad ka nende pereliikmed.

Noschese platvorm on inspireeritud internetibrauserist Brave, mille lahutamatuks osaks on reklaamide automaatne blokeerimine. Brave brauseri kasutajad teenivad raha, kui võimaldavad teatud reklaamide näitamise. PornVisory hakkab tasustama pornovideote vaatajaid.

Hetkel on PornVisory itaaliakeelne pornotööstusega seotud uudisteleht, mille ingliskeelne versioon on juba loomisel. Varsti lisanduvad ka eraldiseisev pornosait ja otseülekandeid võimaldav platvorm. Kogu projekt on hetkel Noschese enda poolt rahastatud, kuid nad plaanivad laienedes otsida ka investorite abi.