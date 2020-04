Järgmine Bitcoini pooldumine - mis meid ees ootab?

Digivaluutasse investeerijad ja selle kasutajad on jagunenud kaheks. Mõned arvavad, et eesootav pooldumine ja sellega tekkiv lisanõudlus kajastub juba tänases turuhinnas. Teised arvavad, et krüptoturg on endiselt noor ning see on üks olulisemaid etteaimatavaid võimalusi hinnatõusuks.

Järgmine pooldumine toimub 12. mail. Selle täpset mõju on isegi pärast eelmist kahte pooldumist raske ennustada. On kindel, et see sündmus muudab kogu turgu. See võib ajutiselt teha kaevandajate jaoks asjad raskemaks ning võib potentsiaalselt tuua turule sadu tuhandeid uusi krüptohuvilisi. Igaüks, kes on Bitcoiniga kasvõi kaudselt seotud peaks maikuuks valmis olema. Mis iganes juhtub, saab omama suurt ja üllatavat mõju.