Kardetakse, et Ethereumi looja Vitalik Buterin on maha müümas 90 000 ETH-d.

Etherscan, mis tegeleb krüptovaluuta liikumiste jälgimisega, näitas, et 92 000 ETH-d liikus 25. detsembril ühest rahakotist USA krüptovahetusplatvormile. Väga vähestel inimestel on nii palju Ethereumi. See saab olla ainult üks esialgsetest arendajatest või Vitalik Buterin ise. Enne seda tehingut oli rahakotis 300 000 ETH-d ja enamik sinna kantud valuutast pärineb Buterinilt.

Sellele järgnesid veel 99 987 ETH väärtuses ülekanne krüptovahetusplatvormile Hubi. 25 908 ETH-d jõudis Binance kontole. Kõik kolm ülekannet on kokku väärt 25,5 miljonit dollarit ning sellisest käitumisest võib eeldada, et omanik on varsti oma krüptoraha maha müümas.

Buterin pole ise olukorda kommenteerinud, kuid tunnistas, et müüs 2018. aastal korraga 70 000 ETH-d, mis olid sel hetkel väärt üle 100 miljoni dollari.

Ethereum on 2019. aasta lõpus saanud palju kriitikat. Paljud pole nende edasise arengukavaga nõus. Lisaks on paari nädala jooksul plaanis läbi viia kaks valuuta jagunemist (hard fork), mida Bitcoini toetaja Udi Wertheimer nimetas “absurdseks”.