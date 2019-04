Kas aprillinali võis olla Bitcoini suure hinnatõusu põhjuseks?

Tänaseks on mitmed eksperdid arvamust avaldanud. Hong Kongi reporter Eric Lam pakub, et üheks põhjustajaks võis olla krüptovaluutadega seotud aprillinali. “Uudises” öeldi, et USA Väärtpaberi- ja Valuutakomisjon (SEC) kiitis heaks esimese Bitcoini investeeriva investeerimisfondi.

Tema sõnul võis tõusule hoogu juurde anda Brexiti lähenemine. Kuna Suurbitannia on Euroopa liidust varsti lahkumas on mõned investorid kohalikku valuutat Bitcoini vastu vahetamas.

Meediakanal Bloomberg pakub, et põhjustajaks võis olla algorütmipõhine kauplemine. Paljud firmad ja inimesed kasutavad tarkvara, mis jälgib turuhinda ning otsustab kasutaja eest, millal peaks turule sisenema või oma osa maha müüma. Viimastel kuudel on see eriti populaarseks saanud. 40% krüptoga tegelevatest investeerimisfondidest kasutavad selliseid programme. Isegi krüptotalve, ehk pika languse ajal teenisid need fondid igakuiselt 3-10 protsenti kasumit.

2. aprillil proovis keegi osta Coinbasei, Bitspampi ja Krakeni kaudu 20 000 Bitcoini (umbes 100 miljonit dollarit) ning see kävitas ilmselt ka enamike investeerimistarkvarade kauplemisalgorütmid. Just selliste suurte hinnamuutuste tõttu kardavad paljud investorid, et tarkvara kasutamine kauplemisel võib võimaldada turuga manipuleerimist. Teised jällegi on väga optimistlikud ning leiavad, et kauplemisprogrammid on kogu tööstuse uus standard.

Tänaseks on Bitcoini hind pea-aegu paigal püsinud, kuid langenud siiski veidi alla 5000 dollari (4996$), mis on võrdeline 4422 euroga.