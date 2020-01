Kas Bitcoini hind kahekordistub lähitulevikus? Selle aasta mais toimub Bitcoini poolitus

Bitcoini ploki poolitus toimub intervalliga iga 210 000 ploki järel. Viimane bitcoini poolitus toimus 2016. aastal. Praegu saavad bitcoini kaevurid 12,5 bitcoini ühe ploki kaevandamise eest. See tasu on mõeldud kaevurite poolt investeeritud elektri ja arvutusressursside kompenseerimiseks ning võrgu turvalisuse säilitamiseks. Pärast selle aastast poolitamist saavad kaevurid 12,5 bitcoini asemel ühest plokist 6,25 Bitcoini.

Bitcoini koguse ülempiir on 21 miljonit. Kuna kaevurid jõuavad selle piiri lähedale uute plokkide lisamisega, muutub kaevandamise tasu pooleks. Poolitamise tagab, et bitcoin ei kannata jagamisel intensiivse inflatsiooni all. Ploki tasu poolitamine piirab bitcoini ringlust. Seega, kui nõudlus bitcoini järele jääb samaks või suureneb, võib see kaasa tuua ülespoole hinna liikumise.

Paljud krüptoraha entusiastid arvavad, et Bitcoini hind muutub pärast poolitamist umbes kahekordselt ehk kerkib ligikaudu 16 000 dollari peale. Suure tõenäosusega on neil õigus, sest ka viimase 2016. aasta poolitamisel tõusis Bitcoini hind kahekordselt.