Kas Bitcoini looja tegi esimese ülekande 11 aasta jooksul?

Bitcoini (BTC) aadressiga, mis sisaldab 2009. aasta veebruaris kaevandatud münte, tehti hiljuti ülekanne kahele erinevale Bitcoini rahakotile. Ülekanne tehti aadressilt, mis oli loodud vaid 1 kuu enne Bitcoini turule tulekut. Ülekannete suuruseks oli kokku 50 Bitcoini ehk peaaegu pool miljonit dollarit.



Krüptoraha kogukonnas spekuleeritakse, et Satoshi Nakamoto Bitcoini vara on ära jaotatud mitmete erinevate Bitcoini rahakottide vahel. Blockhair.com lehelt on näha, et nendelt kahelt aadressilt saadeti omakorda Bitcoine veel kümnetesse teistesse rahakottidesse. Keeruline tehingute ahel viitab sellele, et keegi püüab varjata rahaliste vahendite sihtkohta.

On teada, et väga vähesed inimesed kasutasid sellel ajal Bitcoini originaaltarkvara. Arvatakse, et need inimesed võivad olla Martti Malmi, Hal Finney või Satoshi Nakamoto.