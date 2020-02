Kas Bitcoini sisaldavad portfooliod toodavad rohkem kasumit kui traditsioonilised investeerimismeetodid?

Yusko ütles seda intervjuus Max Keiseriga, kes lisas omalt poolt, et portfooliod, mis sisaldavad vähemalt 1% Bitcoini, on viimase viie aasta jooksul olnud oluliselt suurema tootlikusega kui traditsioonilised investeerimismeetodid.

Bitcoini hind on väga muutlik ning paljud inimesed on selle hinnakõikumistest suurt kasu lõiganud. Traditsioonilised investorid ei soovita kiiretele hinnakõikumistele reageerida vaid eelistavad pika aja vältel oma varade väärtust kasvatada. Seetõttu väidavad paljud, et krüpto ei ole selliste portfooliote jaoks sobilik. Hinna suurt muutlikkust tõlgendatakse sageli ebamõistliku riskina ning see on olnud üks peamisi põhjuseid, miks suured investeerimisfirmad ei ole krüptovaluutasid ostnud. Samal ajal on Bitcoini näite puhul hinna kõikumine just see, mis võimaldab investoritel pikas perspektiivis erakordset tulu teenida.

Digivaluutadesse investeerimine on riskantsem, seega soovitavad traditsioonilised investeerimisõpetused riski hajutada valides oma portfooliosse veel lisaks madala riski ja stabiilse hinnaga varaklasse. Aeg ja investorite portfooliote analüüs on näidanud, et niimodi oma raha jaotades on võimalik teenida pikas perspektiivis oluliselt suuremat tulu kui ainult tavapärastesse varaklassidesse investeerides.