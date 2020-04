Kas Hiina on koroonaviiruse tõttu kaotamas oma Bitcoini kaevandusmonopoli?

Toimunud langus mõjutas kogu Bitcoini võrgustikku. Kui Bitcoini hind langes 3800 dollari peale, pidid paljud krüptokaevandajad oma tegevuse lõpetama, sest see ei tundunud enam kasumlik. Kaevanduse omamine tähendab lisaks vajalike seadmete ostmisele ka ruumide renti ning väga suuri elektrikulusid.

Hiinas lõpetas paari nädala jooksul tegevuse rohkem kui 40 suuremat kaevandamisfirmat. Tundub, et just Hiina kaevandusfirmad said tekkinud kriisis kõige enam kahju. Paljud neist kasutasid mõne aasta vanuseid kaevandamismasinaid, mis ei ole oma suutlikkuse ja praeguse Bitcoini hinna puhul enam kasumlikud.

Lisaks sellele on hetkel koroonaviiruse tõttu ka uute masinate ostmine raskendatud. Kuna kaupade liikumine on riikidesiseste piirangute tõttu häiritud, siis ei suuda firmad kas masinaid piisava kiirusega toota või läheb nende ostjateni saatmiseks väga kaua aega.

Seni on enamik maailma krüptokaevandusi asunud just Hiinas, sest seal on madalad elektrikulud ja kiire ligipääs headele kaevandusmasinatele. Tänaseks on aga mõned teised riigid muutunud kaevandusfirmadele vähemalt sama atraktiivseks. Venezuelas on elektri hind veel madalam ning see võimaldab veel ka vanema tehnikaga kasumit teenida. USA-s on eeliseks kiire internetiühendus.

Võimalik, et me näeme varsti krüptorahade kaevandamises suuri muutusi. Bitcoini kommuun usub, et kui kaevandamine peaks üle maailma võrdsemalt laiali jaotuma, teeb see kogu võrgustikule ainult head. Tänaseks on Hiina ikkagi veel juhtpositsioonil.