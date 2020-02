Kas koroonaviirus põhjustas krüptoturu languse?

Ekspertide arvamus jaguneb kaheks. Mõned arvavad, et haiguse levik muudab investorid konservatiivsemaks ning nad valivad pigem panna oma raha püsivamatesse varaklassidesse. Teised arvavad, et kriis tõstab digivaluutade hinda, kuna sellega toime tulemiseks on võetud kasutusele blokiahela tehnoloogia ning see kiirendab ka Bitcoini omaksvõttu.