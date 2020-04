Kas naftafirmad domineerivad mõne aasta möödudes ka krüptorahade kaevandamise üle?

Bent on eelmise aasta algusest koostöös Great American Mining Companyga Bitcoini kaevandanud. Digiraha kaevandamiseks on kasutatud nafta kaevandamisel tekkivat gaasi, mis on muidu lihtsalt raisku läinud. GAM-i esimene kaevandusprojekt ehitati eelmise aasta detsembris naftamaardla kõrvale laevakonteineri sisse. Benti sõnul oli see esimene samm, mille eesmärgiks on julgustada naftafirmasid saama kõige suuremateks Bitcoini kaevandajateks.

Uus süsteem võimaldaks neil gaasi raiskamise asemel seda väga efektiivselt ja tulusalt kasutada ning see kaitseks samal ajal pikemas perspektiivis ka Bitcoini võrgustikku. GAM on siiani oma ülejäägist kas lihtsalt vabanenud või selle kahjumiga huvilistele maha müünud. Nüüd on neil võimalik see suunata krüptorahade kaevandamisse.

Marty sõnul on hästi disainitud konteineritega võimalik teenida 5 korda suuremat kasumit kui maagaasi tavapärasel viisil müües. See idee on ka mujal populaarsust kogumas. Ka Winklevossi kaksikud investeerisid hiljuti ühte maagaasifirmasse, et kasutada nende ülejääki digirahade kaevandamisel. Kanadas tegutsev naftafirma Black Pearl Resources kasutab Bitcoini kaevandamist, et katta oma jooksvaid kulusid.

Benti sõnul oleks see suurepärane võimalus USA ja kogu maailma krüptoturu jaoks. Selleks, et turg saaks olla jätkusuutlik ja stabiilne, on tarvis, et kaevandamine jaotuks maailmas võrdsemalt, kui praegu. Hetkel toimub enamik Bitcoini kaevandamisest Hiinas.