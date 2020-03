Kas videomängud õpetavad meid alateadlikult krüptorahaga kauplema?

Youtube’i sisulooja ja programmeerija Ivan on Tech ütles 28. märtsil avalikustatud videos, et mängis lapsena palju RuneScape’i. RuneScape on keskaegse teemaga fantaasiamäng, kus mängijad saavad suhelda teiste mängijatega, läbida erinevaid ülesandeid ning osta, müüa ja vahetada erinevaid tööriistu ja materjale.

RuneScape’i üks oluline osa on see, et seal on üles ehitatud oma majandussüsteem. Ivan rääkis videos, et selliste mängude mängimine õpetab päris palju ka meie majanduse kohta. Mängijatel on võimalik seal kaubelda tuhandetes erinevates mängus kasutatavates asjades. Kui mängija vajutab mõne asja peale, siis avaneb graafik, mis näitab, kuidas selle asja hind ajas muutunud on. See on väga sarnane meie aktsiaturule.

RuneScape on talle õpetanud ka turuga manipuleerimist. Mõned väga rikkad kasutajad suudavad osta mõnda vara või objekti nii palju, et see mitmekordistab selle turuhinna. See võimaldab neil pärast oluliselt suurema hinnaga kõik kiirelt maha müüa ning seda tehes veel rikkamaks saada. Sama käitumist on vahel näha nii aktsia- kui krüptoturul. Kui keegi on mängudes õppinud märkama, kuidas hind selle protsessi käigus käitub, siis on lihtsam ka päris turgudel samu mustreid ära tunda. See võimaldab investoritel vältida liiga riskantsel hetkel turule sisenemist.

RuneScape pole ainus mäng, mis matkib meie majandust. Heaks näiteks on veel World of Warcraft või Second Life. On näha, et videomängude ja pärismaailma majandus on aja jooksul aina sarnasemaks muutunud.