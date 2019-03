Kes on Satoshi Nakamoto? Bitcoini looja võimalikud kandidaadid

On teada, et uue tehnoloogia loonud kood kirjutati aastal 2007. 2008. aastal avalikustati krüptovaluuta arenguplaan ning 3. jaanuaril 2009 kaevandati esimesed Bitcoinid. Satoshi tegi tihedalt kogu oma kommuuniga koostööd ja arengud krüptoraha koodis said ellu viidud ühise töö tulemusena. Kaks aastat hiljem andis Nakamoto oma loodu üle Gavin Andersenile ja lõpetas projektis osalemise. Pärast 2011. aasta sügist pole temast keegi rohkem kuulnud.

Satoshi Nakamoto väitis, et on pärit Jaapanist ning on sündinud 5. aprillil 1975. Siiani pole teada, kas ta on mees- või naissoost ning kas tegemist on üksikisiku või grupi inimestega. Nakamoto oskab perfektsel tasemel inglise keelt ning on mitmes kohas kasutanud just brittidele omaseid kõnekäände. See on pannud kahtluse alla tema Jaapani päritolu. Arvatakse, et tema emakeeleks on inglise keel.

Üks esimesi inimesi, kes uurijatele silma jäi, oli Nick Szabo, krüptorahade toetaja, kes avalikustas artikli “BitKuld”. Tema internetist kogutud artiklite ja kommentaaride ning Bitcoini arengukava sõnastuses leiti väga palju sarnasusi. Paraku on asitõendid väga kaudsed ning Szabo on korduvalt öelnud, et ei ole Nakamoto.

Järgmine võimalik kandidaat on Jaapani-Ameerika päritolu mees nimega Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. Teda hakati kahtlustama, kui ta vastas ühele Bitcoiniga seotud küsimusele: “Ma ei ole enam sellega seotud ning ei saa kommenteerida. Seda juhivad nüüd uued inimesed ja mul pole enam projektiga seost.” Hilisemas intervjuus võttis ta oma sõnad tagasi. Väidetavalt ei mõistnud ta ajakirjaniku küsimust ning arvas, et see on seotud tema varasema tööga sõjaväes.