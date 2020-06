Krakeni tegevjuht: Bitcoini on varsti sama lihtne kasutada kui dollarit

Powell usub, et Bitcoini on varsti sama lihtne kasutada kui Ameerika dollarit. Bitcoin on tehniliselt pidevalt arenemas. Lisaks on vaid aja küsimus, millal institutsioonilised investorid krüptovaluutasid ostma hakkavad. Tema jaoks on Bitcoin kaitsevahend USA Föderaalreservi valuutaga manipuleerimise vastu.

Powell on krüptovaluuta suhtes väga optimistlik. Bitcoini kaevandamine on väga etteaimatav ning allub lihtsale loogikale. Seda ei saa ootamatult kellegi tahtel juurde toota. See on põhjus, miks paljud näevad digiraha kui turvalist investeeringut.

Hetkel on Bitcoini kasutamine keeruline, kuid tema sõnul ei ole tulevikus väärtuse ülekandmiseks vaja päriselt Bitcoini liigutada. Paypal võimaldab raha üle kanda, ilma et füüsiline valuuta ühest kohast teise liiguks, ning Powell usub, et varsti on ka Bitcoini kasutamiseks sarnased lahendused.

Viimase kolme kuu jooksul on huvi krüptovaluutade vastu järsult kasvanud, kuid kiirem areng on alles ees. Powelli sõnul juhib suurte investeerimisfirmade käitumist karjamentaliteet ning krüptorahade võidukäiguks on vaja saavutada kriitiline mass väga hästi tuntud investorite initsiatiivi.

Oma lõpusõnas ütles Powell, et krüptovaluutad on suurepärane kaitsevahend keskpankade rahapoliitika vastu. Koroonapuhangule järgnenud kriisis hakkas Föderaalreserv printima miljardeid dollareid, et aktsiaturg uuesti jalule tõsta. See tekitab väga suurt inflatsiooni ning varsti on võimatu midagi enam dollarites hinnata.