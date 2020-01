Krüptokevad on alanud! Olulised faktorid, mis tõid Bitcoini tagasi ellu

Lisaks sellele kahjustasid digirahade mainet levima hakanud petuskeemid, mille läbi varastati kümneid miljoneid dollareid investorite raha. Paljud tuntud inimesed hakkasid Bitcoini kohta negatiivset arvamust avaldama ning see aitas tekkinud paanikal veel kiiremini levida. Negatiivse kajastuse tõttu otsustasid paljud väärtuslikud projektid hoida madalat profiili ja nii kuulsid nende edasistest arendustest ainult valitud inimesed.

2017. aasta turumull aitas kiirendada krüptoturu ülemaailmset levikut, kuid meelitas samal ajal kaasa ka kogenematuid investoreid, kes müüsid tekkinud hirmus oma allesjäänud krüptoraha maha, ning nii langes Bitcoini hind peaaegu 20 000 dollarilt 3300 dollarile. Mitmed eksperdid ennustasid, et just see number saab turutrendi pöördepunktiks.

Sellele aitasid kaasa mitmed tehnilised ja poliitilised faktorid. Esiteks oli see valuuta kaotanud ligi 85% oma turuväärtusest. Bitcoini kaevandamine muutub aina raskemaks. Samal ajal on aina rohkemad suurfirmad ja finantsinstitutsioonid uue valuuta kasutusele võtnud.

2019. aasta oktoobris ütles Hiina president Xi Jinping, et kavatseb kiirendada oma riigis plokiahela tehnoloogia vastuvõttu ja sellega v6imalikult palju kohalikku tööstust uuendada. Lisaks tuli välja, et Hiina keskpank on loomas enda digivaluutat. Need sündmused on ülemaailmsel turul väga suure tähtsusega.