Krüptoliit: mis on rahapesu ja kuidas krüptovarad seda ennetada aitavad?

Kuid palju on veel ära teha.

Ülereguleerimine on turule ohtlik

"Kui laiemalt vaadata, siis minu hinnangul on rahapesu puudutavad regulatsioonid liiga kaugele läinud ning justkui vabandades välja hiljutist panganduse rahapesuskandaali, reageeritakse etteruttavalt üle ka krüptovääringute puhul," kommenteerib Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige ja konsultatsiooniettevõtte Equalnine juht Asse Sauga. "Pangad ja finantstehnoloogia ettevõtted ägavad pidevalt karmistuvate ja muutuvate rahapesuregulatsioonide all. Finantstoodete haldustarkvaradest on aegade jooksul saanud rahapesuennetustarkvarad. Klientide kontosid suletakse ilma selge põhjuseta, konto loomine on järjest keerulisem bürokraatia, limiite langetatakse ja üha karmimalt kiputakse tavakliendi ja ettevõtluse vabaduse kallale. Selles valguses tundub suuremat vabadust, anonüümsust, kiirust, lihtsust ja privaatsust pakkuv krüptorahandus justkui päästepaat paljudele. Rahapesu regulatsioonid on läbi aegade tõsiselt karmistunud ja Base Institute of Governance rahapesu võitluse indeksis on Eesti üllatuslikult madalaima rahapesuriskiga riik. Samas on tavatarbija ja ettevõtja elu aga palju ebamugavamaks läinud ning rahapesu käib ikka täie hooga edasi."

Miks see siis nii on?

Kõigepealt, mis asi rahapesu üldse on?

Sauga sõnul on mingil moel välja kujunenud üldlevinud arvamus, et rahapesu alla liigitub automaatselt ülekanne, mille usaldusväärset päritolu pole olnud võimalik lihtsalt tõestada. See läheb vastuollu Euroopa Liidu õigusriigi põhimõtetega, millest üks on süütuse presumptsioon: EV PS § 22 "Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus." Ehk siis iga ülekannet, mille kuritegelikku päritolu pole olnud võimalik tõestada, ei tohiks liigitada rahapesu alla. Viimast rahapesu skandaali iseloomustab just aga vastupidine olukord, mis tekitab tunde, et rahapesu on väga pakiline probleem.

Milline on aga tegelik rahapesu?

"Rahapesu kui selline on märksa keerulisem protsess, kui esmapilgul paista võib," räägib Sauga. "Tihti toimub see kõrgelt üle tavatarbijate ja väikeettevõtete peade. Mängus on mitte suured, vaid väga suured summad."