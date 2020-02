Krüptoraha jõuab plastikkaardile. Visa heakskiit viitab kogu sektori kasvule

Coinbase on ka varem füüsilisi kaarte väljastanud, kuid seda koostöös teiste autoriseeritud vahendajatega. Nad ei avalikustanud oma edasist strateegiat, kuid see võimaldaks neil ka teistele digivaluutadega tegelevatele firmadele kaarte väljastada ning on oluline verstapost krüptomaksete maailmas.

Krüptovaluuta kaardid on paljuski sarnased pangakaartidele, mida me kõik igapäevaselt kasutame. Peamiseks erinevuseks on see, et need võimaldavad teha ülekandeid ja sissemakseid digivaluutades. Krüptokaardid kasutavad juba olemasolevat Visa/Mastercard infrastruktuuri ning see võimaldab nii internetikeskkonnas kui poes sularahavabalt maksta. See sai võimalikuks, kuna Coinbase on nüüd suuteline iga makse korral koheselt digivaluuta traditsiooniliseks rahaks konverteerima.

Selle süsteemi loomisega sai ületatud üks kõige suuremaid takistusi, mis on siiani uue tehnoloogia vastuvõttu aeglustanud. Paljud ettevõtted ei ole siiani krüptomakseid aktsepteerinud, sest arvatakse, et digivaluutad on liiga ebastabiilsed ning see eeldas varem praeguste süsteemide uuendamist. Samal ajal on paljude krüptovaluutade ülesehitus veel liiga algeline, et võimaldada suuremahulist kasutuselevõttu.

Nüüd, kui Coinbase on Visa süsteemiga liitunud, saab olema igapäevamaksete tegemine mugav ja lihtne. Kuna kaart muudab makse hetkel digivaluuta ise ümber vajaminevaks valuutaks, siis ei pea enam kaupmehed maksete aksepteerimiseks oma süsteeme uuendama. Lisaks sellele on krüptovaluutade hinnad muutunud aina stabiilsemaks ning inimestele, kes endiselt kardavad uue tehnoloogia suurt volatiilsust, on loodud valuutad, mille hind otseselt seotud kulla või mõne traditsioonilise valuuta (nt USA dollari) hinnaga.