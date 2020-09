Krüptoraha tõotab suuri kasumeid, aga meelitab ligi pettureid. Millised ohud selles maailmas valitsevad?

Levinud on lihtsamad ja keerulisemad petuskeemid

"Päris kindlasti kasutatakse krüptoraha erinevates rahapesuskeemides ja levinud on nii lihtsamad kui ka keerulisemad petuskeemid," kirjutab Asse Sauga oma raamatus. "Lihtsamal juhul püütakse sinisilmsematelt välja meelitada nende konto andmed või palutakse mõnele aadressile ülekanne teha."

Näiteks reklaamivad Ethereumi looja, nüüdseks mitmekümnekordseks miljonäri Vitalik Buterini võlts-Twitterikontod pidevalt, et kandes mingile aadressile krüptoraha, saadetakse automaatselt tagasi kümme korda rohkem. Huvitav, kas keegi tõesti läheb sellise läbinähtava pettuse ohvriks? Kuid on olnud ka tõsisemaid ja keerulisemaid rünnakuid. Ka Asse ise on enda sõnul mõne rünnaku või pettuse ohvriks langenud.

"Olin kord matkarajal seiklemas, kui sain telefonile meiliteate, et olen just oma Bittrexi vahetuskeskkonna kontole sisse loginud. Esialgu mõtlesin, et ehk on mingi vahetuskeskkonnapoolne viga. Katkendliku võrguühenduse tõttu ei olnud kohe võimalik sisse logida ja vaadata, mis toimub. Umbes 40 minutit hiljem jõudsin koju ja keskkonda sisse logides avastasin, et konto on juba tühjaks tehtud," kirjutab ta omadest kogemustest.

"Mis siis juhtus? Nimelt olin ma unustanud selles keskkonnas aktiveerida lisaks tavaparoolile Google'i kaksikautentimise ja keegi oli suutnud mu tavaparooli ära arvata või lahti häkkida," kirjutab ta. "Ei tea küll, kuidas see võis juhtuda, oma arust olin üsna keerulise parooli pannud."

Igal juhul oli pahalane kontole sisse saanud, kuid kuna süsteem ilma meilikinnituseta otse välja kanda ei luba, siis kasutas ta teist meetodit. Tal oli korraga kontroll vähemalt kahe konto üle ning tehes hea hinnaga müügiordereid väärtusetu coin'i vastu, sai ta teise konto alt samal ajal need orderid ära osta ja nii Asse kontol väärtusliku vara väärtusetu vara vastu vahetada. "Kogu see trikk käis umbes 30 minuti jooksul, nii et ilmselt oli tegemist sisse töötatud mustriga," kirjutab Asse ja lisab, et igal juhul õpetuseks on, et parool peab olema tugev ja kasutada tuleb kõikvõimalikke pakutud turvalisust suurendavaid vahendeid, millest Google'i kaksikautentimine on tungivalt soovitatav. See õppetund läks talle tolleaegses vääringus üsna kopsaka hunniku eurosid maksma. "Kuid kokkuvõttes olen ma vargale selle kogemuse ja õppetunni eest tänulik, sest võinuks ka hullemini minna," kirjutab ta, et parim viis õppimiseks on kogemuse kaudu, seega rohkem ma säärast viga ei tee.