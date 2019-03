Krüptoraha väärtus on viimasel ajal olnud tõusuteel

Bitcoini väärtus on 30 päeva jooksul tõusnud 11% ehk natuke üle 400 dollari. Hetkel on 1 bitcoini väärtus 4040 dollarit. 3 kuud tagasi maksis bitcoin umbes 3500 dollarit.



Ethereumi hind on viimase 30 päeva jooksul tõusnud umbes 9% ehk 12 dollari võrra. Hetkel maksab üks ethereum 140 dollarit. 3 kuud tagasi maksis 1 ethereum 93 dollarit ehk 3 kuuga on ethereumi väärtus tõusnud umbes 44%.



Ethereumi 3 kuu graafik coinmarketcap.com



Ülimalt head kasvutrendi on näidanud litecoini väärtus, mis on tõusnud kuu jooksul 43 dollarilt 61 dollarini ehk 30%. Kolm kuud tagasi maksis 1 litecoin 30 dollarit ehk selle ajaga on litecoini hind kahekordistunud.



Litecoin 3 kuu graafik coinmarketcap.com

Kokkuvõttes võib öelda, et viimased 30 päeva on olnud krüptosõprade jaoks positiivsed. Seda näitab ka krüptovaluutade koguturuväärtuse tõus viimase kuu jooksul 121 miljardilt dollarilt 140 miljardi dollarini.