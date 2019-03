Krüptotööstuse kasvamine võib saada pankadele otseseks ohuks

Rahvusvaheline panganduskomitee BCBS (Baseli panganduskomitee) andis välja krüptovarade suhtes ametliku hoiatuse. Tegemist on komiteega, mille eesmärk on jälgida maailma panganduse tööd ja mis on osa Šveitsis tegutsevast organisatsioonist, kuhu kuuluvad 60 maailma keskpanka.