Krüptouurija: Satoshi ei kavatse oma Bitcoini kunagi kasutada

Krüptokommuunis hästi tuntud uurija Sergio Demian Lerner jõudis Satoshi Nakamoto kaevandatud krüptovaluutale jälile. Ta sai teada, et Nakamoto omab 1,1 miljonit Bitcoini ning usub, et krüptovaluuta looja ei kavatse seda raha kunagi kulutada.

Lerneril kulus kolm aastat, et leida Bitcoini koodis olevad privaatsusvead ning selle käigus avastas ta “Patoshi mustri”. Patoshi muster kirjeldab ühte kaevandajat, kes kasutas kõigist teistest veidi erinevat kaevandusalgorütmi. Enamik usuvad, et see inimene saab olla ainult Satoshi Nakamoto. Lerner ütles, et lõpetas pärast seda avastust edasise uurimise. Teadlane usub, et on Bitcoini jälgitavuse arendusse piisavalt panustanud ning tundis, et edasine uurimine võib häirida Nakamoto privaatsust.

Sergi Demian Lerner usub oma senise uurimustöö põhjal, et Bitcoini looja ei kavatse seda raha kunagi kasutada. Ta ütles: “Juhul kui Satoshi on Patoshi, siis võib tema rahakottide ajalugu jälgides eeldada, et ta ei kasuta seda raha kunagi. Arvan, et pole olemas ausamat ja altruistlikumat viisi sellise projekti sündimiseks.”