Krüptovahetusplatvormi Binance kasum kasvas aasta algusega 66%

Binance ei avalikusta oma kasumiaruandeid, kuid tulemus arvutati välja sellest, kui palju Binance oma enda loodud krüptoraha ringlusest eemaldas. Firma on öelnud, et eemaldab iga kvartal ringlusest enda valuutat (BNB), ning teeb seda täpselt 20% oma selle perioodi kasumi väärtuses. Kokku võeti ringlusest maha 830 000 BNB’d.

See võimaldab firma kasumit tegelikult lihtsalt jälgida. Samal viisil arvutati välja, et eelmise aasta viimases kvartalis oli Binance'i kasumiks 47 miljonit dollarit.

Binance Coin (BNB) on hetkel turuväärtuse järgi seitsmes suurim krüptovaluuta. Firma andmetel on nüüdseks turult kokku eemaldatud 5.82% nende valuutast. “Põletamise” toimumise päeval langes Binance Coini turuväärtus 1,5%.

Mida see kõik tähendab? Esiteks näitab firma kasumi kasv, et kauplema on hakatud oluliselt rohkem ning ilmselt ka palju suuremas mahus. See toetab viimasel ajal esile kerkinud ideed, et krüptovaluutade hinnad on uuesti tõusma hakanud. Vähem oluline, aga siiski tähendusrikas on see, et kui Binance enda loodud valuutat pidevalt turult eemaldab, väheneb koguvaru ning see võib põhjustada turule jäänud Binance Coinide hinna tõusu.