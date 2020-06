Krüptovaluuta Ethereum maksab Grayscale’i fondis juba üle 2000 dollari

Grayscale’i loodud fondi nimetus turul on ETHE ning selle osakud maksavad hetkel 750% rohkem kui krüptoraha ise. Enamik sellest kasvust on toimunud selle aasta jooksul. Aasta algusest on fondi osaku väärtus 220% tõusnud.

ETHE fond võimaldab investoritel suunata raha krüptovaluutasse, ilma et nad peaksid tegelema digirahadega seonduvate regulatsioonide või tehnilise poolega, ning seda eelistavad eelkõige just suured investeerimisfirmad.

Hiljuti maksid ETHE osakud, ehk iga Ethereum, Grayscale’i fondis 2905 dollarit, samal ajal kui krüptovaluuta praegune turuhind on 233 dollarit. Tundub, et huvi kasvu on tekitanud järgmise olulise uuenduse - ETH 2.0 tulek.

Grayscale’i investorisuhete juht Ray Sharif-Askary ütles, et nende klientide huvi krüptovaluutade vastu on oluliselt kasvanud. Krüptoosakuid omavate klientide arv on aastaga tõusnud 9 protsendilt 38 protsendile. Firma ise on hakanud väga suures koguses Bitcoini soetama ning hetkel täiendab firma oma varu 1,5 korda kiiremini, kui kogu maailm suudab juurde kaevandada.