Krüptovaluutad köidavad makseasutusi

Krüptovaluuta pakub uusi paindlikke makselahendusi ja see on paljudele makseasutustele silma jäänud. Sellised firmad nagu Skrill ja PayPal üritavad oma haaret laiendada, investeerides krüptomaksetega seotud infrastruktuuri.

Traditsioonilised makseasutused ei näe krüptovaluutat enam pelgalt teatud sihtgrupi teenindamiseks mõeldud vahendina, vaid tegeletakse plokiahela abil uue põlvkonna maksesüsteemi väljatöötamisega. Makselahendusi pakkuv Skrill on üle aasta aja võimaldanud osta kaardi või pangaülekandega krüptovaluutasid nende platvormi kaudu ja äri läheb hästi. Praegu on pooleli krüptovaluutade üksteise vastu vahetamise teenuse ja hoiustamisteenuse (ingl k custody service) väljaarendamine, rahuldamaks veelgi rohkem investorite ning kauplejate vajadusi.

Suuremad korporatsioonid on krüptoga seoses pigem kahtlevamal ja ettevaatlikumal positsioonil, kuid see hoiak on muutumas. Näiteks osales PayPali investeeringutele suunatud tütarfirma PayPal Ventures hiljuti vastavuskontrolli (ingl k compliance) idufirma TRM Labs investeerimisringis ja kokku koguti 4,2 miljonit dollarit. TRM Labs tegeleb plokiahelaga seotud maksete analüüsi ja maksete taustauuringu teenuste väljatöötamisega ning need teenused on suunatud pangandussektorile. See oli PayPal Venturesi jaoks 2019. aastal juba teine investeering seoses krüptotööstusega.

Idufirma tegevjuht nendib, et „kõrgendatud huvi suurtelt firmadelt finantssektorist näitab, et krüptoga seotud äridesse investeerimine on vältimatu” ja et „ me aitame suurtel tegijatel mõelda krüptovaluutade positiivsete külgede peale ja maandada sellega kaasnevaid riske”.

Change võimaldab lihtsalt ja kiirelt krüptovaluutadesse investeerida. Ostmine ja müümine on komisjonitasuta ning krüptovaluutade väljasaatmine tasuta. Äpi leiad Google Playst ja App Store’ist otsinguga „Change Invest”.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega ja vajaduse korral konsulteerige meie spetsialistidega.