Krüptovaluutad on endiselt selle aasta parim varaklass

Muidugi ei alanud aasta 2019 nii hästi - veebruaris algas kümne suurima krüptovaluuta tugev langus, olles nii tootluselt palju madalamad kui mistahes muud traditsioonilised varad. Märtsis hakkas aga turg uuesti tõusma ja aasta keskpaigaks oli krüptoturg teistest varaklassidest kaugel ees. Ehkki aktsiate ja võlakirjade tootlus on tugevalt kasvanud, on krüptovaluutad siiski kaugel ees. Suurem osa sellest edust on tänu maailma esimesele krüptovaluutale Bitcoinile (BTC), mis on kasvanud peaaegu 100% alates aasta algusest. Sama ajaga on teinud maailma populaarsuselt teine krüptovaluuta Ethereum 35% kasvu, kuid näiteks XRP on alates 1. jaanuari hinnast 25% langenud.

2009. aastal raputas maailma majandust korralikult majanduskriis. Sellest ajast saati on aktsiaturg teinud läbi korraliku tõusu: 2009. aasta märtsi madalaegadest saadik on S&P 500 tõusnud korralikud 369%. Dow Jones'i tööstuskeskmine on samuti hea tõusu teinud - sama ajaga 326%.

Krüptoraha on loomult hinnas kõikuv ja kiiresti müüdav. Ehk on just see krüptomaailma eduloo põhjuseks, kuna krüpto- ja tavavaluuta vahel kauplemine on kiire ja lihtne.

Lorenzo Pellegrino, rahvusvahelise makseteplatvormi Skrill tegevjuht, ütles, et krüptotehnoloogia arenguga peaksid krüptovaluutad muutuma stabiilsemaks ja põhiomadused rohkem arusaadavamaks.