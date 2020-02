Krüptovaluutade omaksvõtt - kuidas ärid uue tehnoloogiaga kohanevad?

Paljud reisivad inimesed soovivad oma hotellitubade või lendude eest krüptorahas maksta ning aina rohkemad firmad on hakanud seda võimalust pakkuma. Tänaseks saab mitmel pool maailmas maksta parkimise, bussipiletite, lennupiletite ja hotellide eest rakenduse BitPay vahendusel.

Uus tehnoloogia on vaikselt ka pankadele konkurentsi pakkumas. Inimestel on tarvis turvalist kohta, kus oma raha hoiustada ja mille abil igapäevaseid makseid teha. Keskpangad prindivad majanduse elavdamiseks raha juurde ning paljud pangad on saanud halba kajastust seoses oma raha ebaeetilise kasutamisega. Näiteks sai Deutche Bank hiljuti rahapesusüüdistuse.

Krüptovaluutad pakuvad turvalist alternatiivi, kus on kõik raha liikumised avalikult näha, kuid hetkel on tehingud veel veidi aeglased ja ei ole ilmselt veel valmis traditsioonilist pangandust asendama. Samas on mitmed suured pangad algust teinud oma digivaluuta loomisega.

Üks kõige kiiremini kasvavaid sektoreid on e-kaubandus. Inimesed on internetis ostlemist rohkem usaldama hakanud ja eelistavad ise poodi minemise asemel kaubad kodus kätte saada. Plokiahela tehnoloogia aitaks luua turvalisemad ja läbinähtavamad tarneahelad. Näiteks – kasutaja saaks sisse skanneerida mahlapaki QR-koodi ja näeks seda tehes iga sammu selle mahla tegemisest kuni kojutoomiseni. Mõned firmad võimaldavad juba suurtes netipoodides krüptovaluutades maksta, näiteks on võimalik Olodolo vahendusel AliExpressist tellides digirahades maksta.