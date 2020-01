Kulla ja bitcoin’ide sarnasused

Kulda on inimkonna ajaloo vältel kasutatud vahetusmeetodina tuhandeid aastaid just nimelt seetõttu, et kullal on kindlad omadused, mis on selle algselt väärtuslikuks teinud, tänu millele on väärtus säilinud ja isegi kasvanud.

Raske leida

Kulda on mõnest muust metallist oluliselt raskem leida ja selle kaevandamisega kaasnevad kulud. Oleme kulda kaevanud juba aegade algusest ja praeguseks hetkeks on uue kulla leidmine oluliselt keerulisem kui tuhat aastat tagasi.

Bitcoin’i protokollireeglite kohaselt saavad uued bitcoin’id tekkida vaid iga uue ploki kaevandamisel. Mida rohkem neid kaevandatud on, seda raskemaks muutub järgmise ploki leidmine ja sellest tulenevalt ka uute bitcoin’ide kaevandamine.

Piiratud kogus

Meie planeedil on paraku piiratud ressursid ja võttes ette mistahes väärismetalli või keemilise elemendi, jõuame selleni, et seda on ainult kindel kogus. Sama rakendub ka kullale. Uue kulla leidmine muutub iga kaevandatud tükiga aina raskemaks.

Bitcoin’e saab kokku olla ainult 21 miljonit ja see tuleneb jällegi protokollireeglitest. Hetkeseisuga ei ole mitte mingit põhjust, miks tulevikus peaks mõni nendest reeglitest muutuma, sest see kahjustaks kogu süsteemi, mis on nende reeglite põhjal üles ehitatud.

Asendatavus

Asendatavuse küsimus on väga tähtis just valuutade puhul ja maailmas ei ole palju asju, mis oleks samas kontekstis asendatavad. Näiteks kui laenad sõbra autot, ootab sõber, et tooksid tagasi sama auto. Kui aga laenad sõbralt 50 eurot, ei ole tähtis, et tagastad just selle konkreetse rahatähe.

Ühte kullatükki saab asendada teise kullatükiga, mis kaalub täpselt sama palju ja on keemiliselt sama puhas. Lühidalt tähendab see seda, et kuld on asendatav mis tahes vormis sarnase kullaga.

Samamoodi on asendatavad ka bitcoin’id. Igal tükil on samad omadused ja ei ole võimalik eristada ühte bitcoin’i teisest. Kõiki bitcoin’e saab vabalt ilma takistusteta ükskõik millal ja ükskõik kellele saata või asendada, kui ligipääsu jaoks vajalik parool on olemas.

Lõpetuseks

Arvestades viimase aja poliitilist kliimat ja märke potensiaalsest majanduse aeglustumisest, on kulla hind hakanud eelmisel aastal vaikselt üles liikuma ja bitcoin’ide hindki on positiivselt reageerinud. Kumb sinu arust tulevikus peale jääb, kas käega katsutav või digitaalne kuld?

Eestis on välja töötatud üks Euroopa juhtivaid krüptovaluutadesse investeerimiseks mõeldud äppe. Change võimaldab lihtsalt ja kiirelt krüptovaluutadesse investeerida. Ostmine ja müümine on komisjonitasuta ning krüptovaluutade väljasaatmine tasuta. Äpi leiad Google Playst ja App Store’ist otsinguga „Change Invest”.