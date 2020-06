Luksusjaht või Snickers? Bitcoin vs kuld 1 dollari võrdluses

Statistik Willy Woo avaldas sel nädalal uue tööriista, mis võimaldab jälgida krüptovaluuta hinna arengut. Seda avaldades tõi ta humoorika näite. Igaüks, kes ostis 2009. aasta jooksul vähemalt 1 dollari eest Bitcoini, saaks selle eest täna luksusjahi. Igaüks, kes ostis samal ajal 1 dollari eest kulda, saaks selle eest täna batooni šokolaadi.

Woo avaldas selle näite oma Twitteri kontol koos oma krüptostatistikale pühendatud lehega Woobull. Kuigi Bitcoin ja kuld on sel aastal mõlemad tõusnud, on krüptovaluuta olnud siiani oluliselt kasumlikum. Tema uus võrdlus oligi kõigile kullafännidele suunatud nali.

2009. aastal Bitcoini investeeritud dollar on täna väärt 12,8 miljonit. Kulda investeeritud dollar on enam kui 10 aastaga kasvanud vaid 1,66 dollarini.

Kuld on alati omanud väga suurt hulka toetajaid. Paljud neist on krüptovaluutade vastu ning kiidavad samal ajal kulla suurt potentsiaali. Kullafännid ei usu, et Bitcoini võiks nimetada digitaalseks kullaks.

Eelmisel kuul toimus debatt raamatu “The Bitcoin Standard” autori Saifedean Ammousi ja Goldmoney tegevjuhi Roy Sebagi vahel. Sebag vaidles vastu Ammousi rahandusteooriale ning väitis, et Bitcoini koguvaru ei ole tegelikult piiratud. Ammous väitis jällegi, et kuld järgneb varsti hõbedale ning kaotab oma rahalise väärtuse. Ta tõi välja ka selle, et väärismetalli hind ei hakanud koroonaviirusest tingitud majanduskriisi ajal piisavalt tõusma ning tema arvates viitab see juba tema pakutud stsenaariumi algusele.

Ammous usub, et see kriis oli kulla võimalus särada, kuid Bitcoin on nüüdseks vara hoiustamiseks oluliselt kindlam variant, sest sellega saab kiirelt ja vabalt kogu maailmas kaubelda.