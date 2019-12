Maailma suuruselt teine pank CCB laseb käiku plokiahelal põhineva faktoorimise

Faktoorimine põhineb sellel, et kahe firma vahelise pikema maksutähtajaga arve ostab soodustusega ära kolmas osapool ning maksab selle kohe ära, et arve esitanud firma saaks kiiresti raha kätte.

Hiina uudisteagentuur Sina Tech kirjutas 6. detsembril, et CCB soovib kogu sellist tegevust teha lihtsamaks ja vähendada suuremaid riske, pakkudes samal ajal mitmele osapoolele andmetele ligipääsemise võimalust.

See ettevõtmine on eriti tervitatud Hiina väike-ettevõtete poolt, kuna nende rahalised vahendid on piiratud ja faktoorimine annab neile võimaluse raha kiiremini kätte saada, et tootmist jätkata. CCB, üks neljast suurimast Hiina pangast soovib nii aidata Hiina majandusse panustavaid väikeettevõtteid.

Ka teised Hiina pangad investeerivad hetkel suuri summasid plokiahela tehnoloogial põhinevate finantsteenuste arendamiseks. Samuti katsetavad taolisi plokiahelal põhinevaid teenuseid ka mitmed teised riigid.